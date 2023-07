Crostata senza glutine con crema frangipane al cioccolato e ciliegie | ricetta

Leggi su lopinionista

(Di martedì 4 luglio 2023) Laè golosa anche? Garantisce Arianna Tosatto, fondatrice del blog di successo www.merendedafavola.com. Esperta in dolci ma anche in specialità salate, con l’aiuto di Fibrepan-Cake di Farmo ha realizzato un’ottimaripiena dia kilometro zero, indubbiamente il frutto più goloso di inizio estate! È rimasta piacevolmente sorpresa da Fibrepan-Cake, l’esclusiva miscela di Farmo per creare dolci, torte, piccola pasticceria e altre delizie gluten free. L’elevata lavorabilità, la facilità di utilizzo e l’eccellente resa dell’impasto la rendono ideale, garantisce l’azienda lombarda Farmo. Gustate, quindi, la Merenda da Favola di Arianna e Farmo! Ingredienti per unada 24 cm: 350 g di farina ...