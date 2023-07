... capace di superare ogni multa ipotizzata dalla legge proposta dad'Italia alla ricerca di ... "Made in Italy" : "Ha senso non per noi, per i governi attuali o passati - spiega- ma ...... a far rumore qualche mese fa era stato il ministro della Difesa Guido, che in un'... ha esemplificato l'esponente did'Italia quindi, massima attenzione ai progetti e alla fattibilità ...... ha detto un preoccupato ministro della Difesa, Guido, parlando a margine di Fenix, la festa del movimento dei giovani did'Italia. "Da fuori non possiamo che osservare ed augurarci ...

Crosetto: "Fratelli d'Italia è lo strumento per servire al meglio il Paese" La7

che Fratelli d'Italia era soltanto uno strumento per servire al meglio l'Italia", le parole del ministro Crosetto a Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. / FdI Durata: 00_56 Fonte: Agenzia ...E' salpata da Genova per un tour in cui sarà ambasciatrice della cucina italiana, che il Governo vuol proporre come patrimonio dell'Unesco, e del saper fare che va "da Armani alla Ferrari", come sotto ...