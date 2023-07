Crolla il mito dell' uomo delle caverne | gli studiosi della Seattle Pacific University confermano che non è affatto vero che fossero solo gli uomini a procurare il cibo e che le donne fossero solo madri

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 luglio 2023) Mai dare nulla per scontato, nemmeno per quel che riguarda la preistoria: e così, anche se l’immaginecacciatore ea donna raccoglitrice fa parte’immaginario collettivo, ci si dovrà ricredere. Sono glia confermare che non ècheglia cacciare e che lerestassero a casa. ...