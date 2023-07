Cremona | spaccia droga in monopattino | arrestato 21enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Prosegue la lotta allo spaccio ada parte dei carabinieri della sezione radiomobile. Una nuova azione antieffettuata nel pomeriggio di ieri ha portato in cella un giovane cheva hashish nella zona est della città. Si tratta di un cittadino straniero di 21 anni con numerosi precedenti di polizia a carico e sottoposto all'avviso orale, che era tenuto sotto controllo. Il servizio è stato predisposto nel pomeriggio di ieri, quando i militari si sono nascosti nella zona di via Postumia e, verso le 18, hanno osservato dei movimenti sospetti. Ilè arrivato ine, dopo avere parcheggiato tra alcuni veicoli in sosta, si è guardato intorno, poi è salito su un'auto dove era presente il solo conducente. Tra i due c'è stato un rapido scambio, poi ...