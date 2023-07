... ma devono rimanere riservati: lo ha dichiarato martedì il portavoce delDmitry Peskov ai giornalisti, come riporta la Tass. "Abbiamo detto che ci sono alcunia questo proposito, ma ...... parlando di quasi 700 mila, il cardinale Zuppi fa rapporto a Papa Francesco suicon Yuri ... Non ci sono stati risultati immediati, ma ilha detto di apprezzare la posizione "......di medio livello come dimostra il fatto che a lui sono stati affidati gli unicicon ... In questa chiave si capisce anche perché la scelta delsia ricaduta su di lui che da ex ...

Cremlino,contatti riservati con Usa su scambio prigionieri - Europa Agenzia ANSA

La Russia e gli Stati Uniti mantengono alcuni contatti su scambi di prigionieri, ma devono rimanere riservati: lo ha dichiarato martedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta la Tass.