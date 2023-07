CR7 è sempre in forma smagliante | che fisico!

Cristiano Ronaldo non smette mai di allenarsi e curare ogni aspetto del suo fisico. L'ex calciatore della Juventus condivide il video della sua sessione d'allenamento su ...... ma il suo idolo è un altro: "Il suo idolo èstato Cristiano Ronaldo. Il padre raccontò che un giorno il figlio lo prese da parte e gli disse che avrebbe imitatoin tutto, non solo in ......di, un atleta eccezionale che condivide con noi i valori di esigenza, rigore, lavoro e resilienza'. Ulteriori conferme sono arrivate da fonti vicine al giocatore, evidenziando comesia ...

Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: il nuovo record è leggendario Tuttosport

È ormai il filo conduttore del calciomercato estivo 2023, un fenomeno che coinvolge sempre più calciatori – e non solo – e che minaccia di rivoluzionare per sempre le dinamiche di questo sport. La sce ...In seconda posizione "direi Carlo Ancelotti, sempre molto saggio e tranquillo, poi Spalletti per quello che ha fatto con il Napoli", ha continuato Zanetti ai microfoni di Planetwin365.news, a margine ...