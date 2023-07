Covid | a Bergamo nessun ricoverato e solo 33 persone in isolamento

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 luglio 2023) Anche nel mese di giugno è proseguito il trend in calo dei nuovi casi di-19: se ne sono registrati 40.114, contro i 68.833 del mese di maggio. Nell’ultimo mese il numero di tamponi effettuati in Italia si attesta poco sopra al milione, in ulteriore diminuzione quindi rispetto a maggio. Il tasso di positività è al 2,6%, in calo di 3 punti percentuali rispetto alla passata rilevazione. Sono stati 476 i decessi dovuti alnel mese di giugno, in ribasso dai 654 del dato precedente. Calano nettamente i ricoverinei normali reparti e in quelli di terapia intensiva dove il numero dei pazienti è ormai molto limitato. Sono infatti 933 i pazientinei normali reparti rispetto ai 2.004 del mese precedente. Si registrano 39 posti letto occupati nei reparti critici, in calo di 26 unità dalla precedente ...