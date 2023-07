Costiera amalfitana | turista finlandese 21enne cade nel burrone e muore sul “Sentiero degli Dei”

(Di martedì 4 luglio 2023) Stava seguendo alcune caprette che si muovevano lungo il pendio, rapita dai loro movimenti e dal bellissimo panorama. Voleva fotografarle, catturare quel momento, e non ha visto ilche era alle sue spalle. Un passo falso, la perdita dell’equilibrio, la fatale caduta in una cavità profonda circa 100 metri. Sarebbe morta così, secondo le prime ricostruzioni effettuate nel corso delle indagini avviate dai carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, Natalia Vera Högström, l’escursionistadi 21 anni vittima del tragico incidente che si è verificato sabato scorso in località Agerola, sui Monti Lattari della Campania, mentre percorreva insieme al fidanzato – con il quale soggiornava a Ravello – il primo tratto delDei, un cammino panoramico che si snoda fino a mare, passando per ...

Precipita in un burrone sul Sentiero degli Dei: morta escursionista di 21 anni in Costiera Amalfitana

La procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro dell'area dell'incidente Ha percorso un tratto di strada interdetto da qualche anno a causa di una frana per riuscire a fotog ...Una distrazione fatale. Voleva fotografare alcune caprette avvistate lungo il "Sentiero degli Dei" e il bellissimo panorama, ma non si è accorta del burrone che era alle sue ...