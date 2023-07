Così gli hacker cinesi spiano i diplomatici europei

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Negli ultimi due mesi, Check Point Research ha seguito l’attività di un gruppocinese che ha colpito alcuni ministeri degli Esteri e ambasciate in Europa. La campagna di HTML Smuggling, con codici malevoli nascosti in allegati o pagine web, è attiva almeno dal dicembre 2022 ed è “probabilmente” una continuazione diretta di un’altra attività precedentemente segnalata da Check Point Research e attribuita ad altri gruppi di cybercriminali sostenuti dallo Stato cinese (come RedDelta e Mustang Panda). Nel mirino della campagna c’è in particolare l’Europa dell’Est, in una fase internazionale segnata dall’invasione russa dell’Ucraina. La maggior parte dei documenti utilizzati come esche aveva al suo interno contenuti di natura diplomatica. In più di un caso, il contenuto era direttamente collegato alla Cina. Tra questi: una lettera proveniente dall’ambasciata serba a ...