Cos’è la tecnologia cell-broadcast sulla quale si basano i messaggi di IT-alert

(Di martedì 4 luglio 2023) Partiamo da un presupposto fondamentale: quelli che riceviamo tramite IT-– più precisamente, che coloro che sono nelle aree interessate alle fasi di testa stanno ricevendo, non sono SMS. Si tratta dibasati. Cosa vuol dire e come funziona questo tipo di sistema? Nelle risposte che daremo in questo articolo ci sono anche quelle alle tante domande che i cittadini si stanno facendo – la più banale (perché ricevo questoo se non ho fornito il mio numero di telefono?). LEGGI ANCHE >>> Come funziona ITe quali sono le prossime tappe del progettolaSi tratta di una modalità di comunicazione ...