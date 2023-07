Cosa c’è di concreto nelle accuse a Daniela Santanchè

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia , si è raccontato in un'intervista a SuperGuidaTv e ha confessato qualcosa che riguarda la realizzazione del programma. 'Unache vi svelo è che quando faccio voice over, dove non vengo ripreso e si sente solo la mia voce, in quel momento mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione ...C'è da dire che non ha fatto però riferimento alla durata effettiva, se si tratterà o meno di unamomentanea. Molti utenti però non hanno preso positivamente la. Alcuni credono che sia una ...Lapiù probabile è che l'enorme flusso di monete verso gli exchange abbia avuto un impatto molto limitato sul movimento prezzi e che non ci siano state grandi vendite. Sostenibilità energetica ...

Cosa sono le isole di calore e come cambia la vita in città la Repubblica