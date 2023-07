(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - E'ilper trarre in salvo, la speleologa di 31 anni bloccata da domenica pomeriggio a 150 metri inad unanel Bergamasco. Segretaria nell'azienda di famiglia, ad Adro, appassionata di speleologia, mentre si arrampicava, la roccia a cui aveva fissato un appiglio ha ceduto. Così, agganciata alla corda con cui stava procedendo,Piana è caduta per un metro e mezzo, sbattendo una gambala parete. Due compagni sono subito risaliti in superficie per chiamare i soccorsi, mentre gli altri due, come da prassi, sono rimasti sottoterra con la ferita. Ottimisti i medici sulle condizioni di salute della donna, che accusa un forte dolore alla gamba per quella che sarebbe solo una importante contusione. ...

E' bloccata da due giorni a 150 metri di profondità nella grotta di Bueno Fonteno, sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo. E'il tempo per salvare Ottavia Piana , la speleologa 31enne di Adro (Brescia) infortunata a una gamba mentre, domenica scorsa, tentava di risalire insieme ad altri quattro membri del Cai di ......le porte ai flussi migratori dell'est Europa e aderiva alla politica monetaria di Draghiil ... Da noi i prezzi delle case sono ancora in crescita specie nelle città ma inevitabile che la...La cronaca da Il Giornale "Nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 15.30, un tram della linea 15 è deragliato in piazza Abbiategrasso a Milano, terminando la propriaun albero all'angolo con via Medeghino. Le ipotesi più probabili potrebbero essere quelle di un guasto tecnico o della presenza di qualcosa sui binari Sul posto sono immediatamente ...

Corsa contro il tempo per salvare Ottavia, intrappolata in fondo a una grotta AGI - Agenzia Italia

Una sessantina di soccorritori al lavoro per salvare la speleologa intrappolata da domenica a 150 metri sottoterra nei pressi del lago d'Iseo ...Venerdì il termine ultimo per presentare domanda di ripescaggio. È corsa contro il tempo per la Serie D e la nuova società ...