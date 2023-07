CORRIERE – Osimhen dichiara amore al Napoli e chiude l’asta | ‘Non esiste posto migliore’”

In questo calcio che guarda spesso altrove, ormai privo non soltanto di bandiere o di fede ma di umanissimi ideali, Victorsceglie di uscire dal coro , di parlare liberamente di sé, di tracciare un orizzonte che gli appartiene e sembra diffondere un'aria nuova in questo micro - universo vizioso e pure un po' ...La stagione del Napoli non è ancora cominciata, in questi giorni i calciatori si rilassano a mare e in spiaggia , ma qualcuno proprio non riesce a stare lontano dal pallone. Victor, tornato in Nigeria, si è cimentato di diverse partite di calcio coi suoi amici , segnando e ironizzando, divertendosi come solo lui sa fare. Ma c'è un altro giocatore che non riesce a ...Kane ha scelto il Bayern, si legge sull'edizione online del quotidiano francese, mentre"è intrasferibile dato che De Laurentiis chiede 180 milioni per la sua cessione" . Così Kolo Muani ...

Osimhen: Napoli È il posto migliore dove posso stare Corriere della Sera

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Victor Osimhen e sul suo amore per il Napoli.L'attaccante nigeriano lancia un messaggio al suo popolo: l'azzurro è il suo futuro, a prescindere da ciò che potrebbe turbare lui o De Laurentiis ...