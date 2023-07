Corea del Sud | robot umanoide dirige l' orchestra

Un robot umanoide a dirigere l'orchestra nazionale. E' quello che è accaduto la scorsa settimana a Seul, inSud, ...'Ehh!! figliolo!! ce ne sono diversi, dalla mortePapa, alla guerra in, e poi a Cuba, allo sbarco sulla Luna e...' '...ma non di cronaca papà!!... di sport dai dimmene una...' '... beh da ...... giovedi 6 luglio alle 21.30 la Classe di musica d'insieme pop/rockConservatorio "Arrigo Boito"... da Johann Sebastian Bach a Chick. Ingresso gratuito. Info: loftassociazione@gmail.com, www.Via libera alla dispersione nell'oceano Pacifico dell'acqua radioattiva usata per raffreddare i tre reattori nucleari di Fukushima. Proteste in Cina e Corea del Sud.L'Asvel Villeurbanne di Tony Parker si rinforza con il pivot John Egbunu (2,10 m, 28 anni) che probabilmente prenderà il posto di Alex Tyus nel roster transalpino. Uscito ...