"Convinse Gina Lollobrigida a vendere la Jaguar". Rinviato a giudizio Andrea Piazzolla

(Di martedì 4 luglio 2023) Il factotum dell'attrice sarà processato per aver venduto l'auto di lusso dellae guadagnando 130mila euro

"Convinse Gina Lollobrigida a vendere la Jaguar". Rinviato a ... ilGiornale.it

Nuove grane giudiziarie per Andrea Piazzolla, assistente personale di Gina Lollobrigida nonché erede di metà del patrimonio dell'attrice. L'uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...Nuovo processo per Andrea Piazzolla, tutto fare ed erede al 50% (insieme al figlio dell'attrice) dei beni di Gina Lollobrigida e già sotto accusa per una circonvenzione di incapace ...