Contratti a termine | taglio al cuneo | welfare | cosa c’è da sapere sul dl Lavoro in 15 punti

(Di martedì 4 luglio 2023) La nuova misura include l'esonero contributivo per i datori diche assumeranno dipendenti a tempo indeterminato coloro che riceveranno l’assegno di inclusione e un fondo di 10 milioni di euro per risarcire le famiglie degli studenti deceduti durante l’alternanza scuola-

...di cui la società calcistica ha bisogno per sostenersi economicamente sul medio e lungoe ... corrispondenti a più di 15 milioni di euro, a seguire quelle dadi sponsorizzazione con ...'A me preoccupano le leggi che ha fatto questo Governo, quella che ha esteso i voucher o quella che ha liberalizzato i- ha sottolineato il segretario nazionale della Cgil - Mi ...... con regolare permesso di soggiorno e condi lavoro, le quali non riescono a trovare casa. Senza uno sguardo su Dio, il mondo collassa Aldell'omelia il Vescovo ha sottolineato il ...

Decreto lavoro, i contratti a termine sotto la lente dell'avv. Fava Formiche.net

È stata depositata alla Camera la proposta di legge sul salario minimo firmata da tutte le opposizioni (tranne Italia viva) ...Scattano le novità sul fronte lavoro con le nuove regole per i contratti a termine, la proroga dello smart working per i fragili e i genitori di under-14, le misure che preparano ...