Confronto Calenda-Capone oggi alle 18 sui social del Foglio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Al direttore - Giulio Meotti ha ricordato come il saggio di Orwell “1984”, pubblicato nel 1949 quale metafora del totalitarismo staliniano, riuscì avventurosamente a penetrare anche in Unione sovietica infrangendo la barriera della burocrazia comunista (il, “Orwell a Mosca”, 2 luglio). Ma la scomunica sovietica funzionò anche in Italia: il libro edito da Mondadori in parlo alla pubblicazione a puntate sul Mondo di Mario Pannunzio (gennaio-maggio 1950), fu preceduto da un saggio di Benedetto Croce “La città del Dio ateo” (8 ottobre1949) corredato in prima pagina da una grande foto di Stalin: “Chi, come Orwell ha guardato il mostro e non si è perso d’animo … ha scritto il suo libro non certo per rendergli omaggio, ma per esortare a raccogliere le forze di resistenza di difesa e offesa, e perché non si dimentichi mai che nella attuazione di ...