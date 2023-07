Concorso Università di Bologna | 2 Posto da Ricercatore 09 H1

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 4 luglio 2023) Procedura di selezione per la copertura di 2 posti dia tempo determinato, della durata di 72 mesi, settore concorsuale 09/H1 – per il Dipartimento di informatica Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamentoper la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track(RTT), emanato da questa Universita’ con decreto rettorale n. 151 del3 febbraio 2023, e’ indetta procedura selettiva per la copertura didue posti dia tempo determinato di tipo RTT con regimedi impegno a tempo pieno della durata di settantadue mesi, settoreconcorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni e peril settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi dielaborazione delle informazioni. I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studiodel Dipartimento di informatica ...