Concorsi infanzia e primaria | capienza graduatorie | ecco il punto con i dati sui posti disponibili

...sugli schemi di decreto relativi ai prossimiscuola per l'accesso all'insegnamento in tutti gli ordini e gradi di istruzione. Si tratta più nel dettaglio di due decreti: uno pere ......sugli schemi di decreto ministeriale relativi ai prossimiper l'accesso all'insegnamento in tutti gli ordini e gradi di scuola. I decreti sono due, il primo per la scuola dell'e la ...... 'Dall' informativa sui nuoviè emersa la necessità di allineare la disciplina dei ...modifiche che impattano sul reclutamento di tutti i gradi di scuola con alcune differenze trae ...

Prossimi concorsi scuola infanzia e primaria, il Ministero ha illustrato il decreto Scuolainforma

Concorsi scuola infanzia, primaria e secondaria su posti comuni e sostegno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto ad illustrare ai sindacati i decreti che regolamenteranno le ...Per i concorsi scuola prevista una fase transitoria con due bandi in arrivo, uno entro l'estate. Dal 2025 cambiano i requisiti di accesso. Chi partecipa e prove in attesa dei decreti ufficiali.