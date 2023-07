Concorezzo | 14enne scavalca ringhiera per prendere pallone | infilzato

(Di martedì 4 luglio 2023) Unè rimastocon una spalla nelle punte di un cancello mentre tentava di recuperare un, domenica scorsa a, in provincia di Monza. A quanto emerso, durante una partita con gli amici, la palla è finita all'interno della biblioteca cittadina. Il ragazzo si è arrampicato sulla recinzione esterna per andare a prenderla, ma è scivolato e la spalla destra è rimasta infilzata nel cancello. Soccorso grazie alla richiesta di aiuto degli amici, è stato trasportato in ospedale a Monza in gravi condizioni, con una profonda ferita, ma non in pericolo di vita.

