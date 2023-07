Comunità Energetiche Rinnovabili Irpinia-Sannio | il 20 Luglio la presentazione del progetto

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via ildella Camera di Commercioper promuovere la transizione energetica e la nascita dinelle province di Avellino e di Benevento. Giovedì 20, la Camere di Commercio, presenta ilin due incontri: ore 10:00 – sede camerale di Benevento – Piazza IV Novembre, 1 ore 16:00 – sede camerale di Avellino – Piazza Duomo, 5 Gli incontri costituiscono un approfondimento sul tema delle(CER) che consentono a imprese,locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta da fonti. Si parlerà delle tecnologie e degli strumenti per la ...

Tra gli operatori di mercato c'e' attesa per alcuni provvedimenti attuativi quali i decreti dei criteri delle aree idonee, delle comunita'rinnovabili, dei meccanismi di supporto delle ...... sono infatti 124 i progetti finanziati dalla Regione, sui 141 presentati, per la costituzione e la progettazione dirinnovabili. A Nonantola è previsto un finanziamento di ...Il tema delleRinnovabili Il meccanismo virtuoso, energetico ed economico, che si instaura in un sistema come questo è simile a quello delleRinnovabili (CER)...