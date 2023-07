Comune di Napoli | il bilancio ?di previsione in aula | «Due milioni in più con l' aumento della tassa di soggiorno»

Il fatto e il ricorso di primo grado L'Agenzia delle entrate - Riscossione notificava a una contribuente una cartella di pagamento per riscuotere quanto dovuto a favore deldia titolo ...... secondo un piano di esodo rimodulato di recente daldi Pozzuoli e dalla Regione Campania. "Sappiamo che il bradisismo è in aumento e c'è la consapevolezza da parte della popolazione di dover ...Il questore diha poi emesso un altro provvedimento, della durata di 3 anni, nei confronti ...Calcio - Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio allo stadio ''Luigi Di Iorio'' nel...

Avviso della selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione del ... Comune di Napoli

Il valore complessivo del bilancio del Comune di Napoli per l'anno 2023 è di 8,255 miliardi di euro, di cui 4.480.500.000, comprensivi delle anticipazioni di tesoreria, sono partite ...Nuovi guai per la tiktoker Rita De Crescenzo che è stata denunciata per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. La De Crescenzo, già salita agli ...