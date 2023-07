Come prendersi cura degli occhi al sole

(Di martedì 4 luglio 2023) In estate anche i nostrimeritano protezione dall’esposizione ai raggi ultravioletti per contrastare danni degenerativila maculopatia solare

... 'Un altro aspetto cruciale è ilcura del proprio udito, che contribuisce molto più di quanto non si immagina alle relazioni sociali'. Insomma, socializzare non è un capriccio,...... invece, potrebbero essere una fantastica opportunità peruna pausa dalla tecnologia e per vivere esperienze autentiche. Ulko - Tammio offre proprio questa possibilità, promuovendosi...... dopo i ringraziamenti per il grande lavoro di Costanzi (che "ha comunicato la volontà diuna pausa", ha detto Luca Percassi), è stato raccontato disia iniziato, in 15 minuti, un ...

Capelli uomo, come prendersi cura della testa rasata Esquire Italia

È come un esercito. Si muovono in piccoli gruppi, ognuno in un’area della città. Sono i volontari del verde. Sistemano aiuole, piantano piccoli alberi, aggiustano panchine nei parchi, bagnano i fiori.