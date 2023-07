Come la minaccia dello stereotipo mina i talenti e impatta l’economia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 luglio 2023) I muri espliciti, i pregiudizi invisibili e la volontà di non uscire allo scoperto non sono le uniche forze che generano disuguaglianza e inefficienza sul posto e nel mercato del lavoro. Esistono ancora stereotipi dannosi su ciò che sono evivono le persone Lgbt, stereotipi che modellano gli atteggiamenti e le aspettative delle persone non Lgbt: gli uomini gay sono creativi… e fanno del male ai bambini. Le lesbiche odiano gli uomini… e amano lo sport. Le persone bisessuali sono promiscue. Le persone transgender sono mentalmente instabili. I miti e le contraddizioni alla base degli stereotipi sono facili da individuare e, non a caso, da confutare. Eppure, questi stereotipi condizionano la vita delle persone Lgbt e precludono loro alcune opportunità in modi non sempre palesi, nemmeno per le stesse persone Lgbt. Il potere degli stereotipi di frenare le persone emerge ...