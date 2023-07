Come gestire e sincronizzare contatti Google

Leggi su navigaweb

(Di martedì 4 luglio 2023) La rubricaè uno strumento molto importante e molto utile per conservare in modo sicuro i numeri di telefono e gli indirizzi email degli amici, dei parenti e dei colleghi così da non perderli mai, anche quando si cambia telefono e anche se si passa da un cellulare Android a iPhone e viceversa. Nella guida che segue vi mostreremoe sincronizzarli online con l'app dedicata, utilizzando così un sistema davvero efficace e sicuro per non perdere mai un numero di telefono o i recapiti deipiù importanti. LEGGI ANCHE: Annuncio chiamante e funzioni uniche dell'app Telefono1) Installare appsu Android Sui telefoni Android dovrebbe essere presente di default l'appdi ...