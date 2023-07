Come compilare il compromesso online

(Di martedì 4 luglio 2023) Dal mese di marzo 2023 ilimmobiliare o contratto preliminare di compravendita può essere registrato direttamente, senza doversi recare personalmente in una delle sedi territoriali ...

Il recente provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha introdotto nuove sezioni, C1 e D1, nel modello Rap dada parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione ......15 ) Ma il monte ore per il docente tutor a quanto ammontail portfolio vuol dire che ...01:15 ) Anche gli insegnanti precari possono fare Tutor di orientamento ( 01:03:32 )si ......15 ) Ma il monte ore per il docente tutor a quanto ammontail portfolio vuol dire che ...01:15 ) Anche gli insegnanti precari possono fare Tutor di orientamento ( 01:03:32 )si ...