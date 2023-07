Colidio | Toluca sorpassato? Inter in contatto con un club argentino!

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023) Sembrava fatta per il passaggio di Facundoal, ma nelle ultime ore l’è stata contattata da un topargentino per l’attaccante INSERIMENTO ? Anche il Boca Juniors su. L’attaccante argentino, nell’ultima stagione in prestito al Tigre, era promesso sposo delin Messico che avrebbe pagato all’cinque milioni di euro per il cartellino. Ma a quanto pare, il trasferimento non si è ancora concluso. Questo ha dato al Boca l’opportunità di inserirsi e trattare direttamente con l’. Come riferisce German Garcia Grova, reporter di Tyc Sports, nelle prossime ore gli Xeneizes invieranno un’offerta alnerazzurro.-News - Ultime notizie e calciomercato- ...