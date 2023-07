Cocciaretto-Osorio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) Elisabettasfiderà Camilanel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. L’azzurra va a caccia della seconda vittoria in carriera su erba e lo farà da sfavorita.è infatti reduce da un buon torneo a Eastbourne, dove ha vinto tre match tra qualificazioni e main draw, e può vantare più esperienza su questa superficie. Elisabetta ha invece raggiunto il secondo turno a Londra lo scorso anno, battendo la connazionale Trevisan, mentre quest’anno nell’unico torneo disputato su erba si è arresa a Katerina Siniakova, futura campionessa a Bad Homburg. Nonostante la vittoria nell’unico precedente, l’azzurra scenderà in campo sfavorita. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

... Trevisan ela nostra numero uno che ha giocato l'ultimo match di giornata contro la colombiana. Oggi giocheranno gli altri sette italiani in tabellone, tra cui Berrettini (derby ...... ore 12, diretta tv Sky Sport, streaming Sky Go Wimbledon, 1° turno: Arnaldi - Carballes Baena, ore 13.30 circa, diretta tv Sky Sport, streaming Sky Go Wimbledon, 1° turno:, ......rinviato l'esordio di Elisabetta(n. 43) e Lucrezia Stefanini (n. 110), proveniente dalle qualificazioni, che avrebbero dovuto sfidare lunedì, rispettivamente, la colombiana Camila...

La prima pioggia caduta su Wimbledon ha rinviato l'esordio di Elisabetta Cocciaretto (n. 43) e Lucrezia Stefanini (n. 110), proveniente dalle qualificazioni, che avrebbero dovuto sfidare lunedì, ...