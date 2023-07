Clandestini | l’Ue insiste sulla “linea comune” | il problema è che è anche la solita e fallimentare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug – In Ue sisu una “” che fa acqua da tutte le parti. Si parla, ovviamente, di, ancora peggio di immigrazione clandestina,quale mon si riesce a trovare altra tendenza se non di ispirazione ineluttabilmente immigrazionista. Così dimostra la conferenza stampa tenuta dal presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen insieme al premier spagnolo Pedro Sz. Ue, la “” che non funziona (ma su cui si) Il semestre di presidenza spagnola si inaugura così. Con la Von der Leyen che fa i classici “onori di casa” al capo di governo di turno. E che inventa di sana pianta risultati mai raggiunti: “Abbiamo fatto progressi positiviproposta legislativa ...