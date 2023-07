Clamoroso | la Royal Family a Sanremo? Chi può arrivare | pazza idea di Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) È presto per dire se l'didi portare Meghan Markle a2024 si avvererà oppure no, di sicuro nella Rai della prossima stagione le novità non mancheranno, a cominciare dall'addio, dopo 34 anni, di Bianca Berlinguer. I palinsesti saranno presentati venerdì, intanto ieri il Consiglio di amministrazione di viale Mazzini ha approvato lo schema del nuovo contratto di servizio 2023-2028. L'Ad Roberto Sergio si è fatto carico dell'impegno per la valorizzazione del giornalismo d'inchiesta, messo a verbale ma non reintegrato come punto specifico nel testo, che finora lo comprendeva. Una scelta che aveva suscitato contrarietà, dalla Schlein a Conte, e per cui il consigliere eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà, ha votato no e la collega Francesca Bria, in quota Pd, si è astenuta. Favorevoli gli altri. Un no, quello di ...