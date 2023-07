Clamoroso Buffon | mondo del calcio basito | la sua decisione

Leggi su rompipallone

(Di martedì 4 luglio 2023) Così Gianluigiha deciso di spiazzare ildelancora una volta e lo ha fatto a modo suo, senza mezzi termini La straordinarietà di Gianluigiè legata chiaramente alle sue grandi doti tecniche, che lo hanno reso uno dei portieri più forti di tutti i tempi. Una professionalità fuori dal comune, che gli ha permesso di essere in attività ancora oggi, a 45 anni. Chiaramente ci sono delle defezioni fisiche che ne condizionano il rendimento e negli ultimi giorni si sta facendo forte l’ipotesi di un ritiro dalgiocato per i troppi acciacchi. Una situazione particolare, considerando che il numero uno per eccellenza ha ricevuto un’offerta fuori dal normale.adesso è al Parma, è tornato dopo l’esperienza alla Juventus con l’obiettivo di riportare la squadra ...