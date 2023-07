Città italiane | davanti al bagno femminile del locale compare la scritta più divertente di sempre | Bisogna essere religiosi per entrarci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 4 luglio 2023), in unche purtroppo non siamo riusciti ad identificare con esattezza, è apparsa,alla toilette per signore, una delle scritte più esilaranti di: ecco cosa recita L'Italia è una nazione bellissima, tutto sommato. Il popolo nostrano infatti saserio in determinate circostanze e completamente sciocco in altre. Nello specifico oggi parliamo di scritte a dir poco esilaranti che possono apparirea un. Il problema dei luoghi pubblici in cui effettuare i bisogni è proprio questo: ci si ritrova spesso a leggere delle clamorose cavolate che però, in breve, finiscono per diventare virali. Non vi è mai capitato a scuola di leggere di tutto e di più sui muri dei bagni? Se alcuni commenti riportati sono ...