(Di martedì 4 luglio 2023) Presentata oggi, nel corso del consiglio generale delladi, la proposta didi iniziativa popolare per ladeinella gestione delle imprese. Una proposta che ora porterà a unain tutta la provincia. All’evento, tenutosi nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di, erano presenti la segretaria generale dellaCampania, Doriana Buonavita, e la segretaria generale della, Marilina Cortazzi. A concludere i lavori è stata la segretaria organizzativa nazionale della, Daniela Fumarola. “Le modalità di esecuzione del lavoro nello spazio e nel tempo, le relazioni economiche e sociali all’interno ...

Abbiamo a cuore la tua privacyA denunciarlo è la segreteria territorialeFp di. 'Purtroppo siamo fuori da ogni criterio di razionalità ed è una storia che continua da tempo ormai: operatori in affanno, umiliati e ...... FIT -e UIL, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per ...è la seconda tappa del percorso avviato da Just Eat nella regione Campania, dopo Napoli. L'...

Cisl Salerno, raccolta firme per la legge sulla partecipazione dei lavoratori ZON

Le organizzazioni sindacali territoriali denunciano il grave stato di salute della sanità locale: chiedono a gran voce di garantire a tutti il diritto costituzionale alla salute, a partire dalle fasce ...Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Stamattina, 4 luglio, al Palazzo Arcivescovile di Salerno, è convocato il consiglio generale della Cisl di Salerno per avviare ...