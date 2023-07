corazzati Namer (APC) dell'esercito israeliano vengono ridistribuiti in Israele vicino alla ...giorno della piu' grande operazione militare israeliana degli ultimi anni nella...... ma quanto sta accadendo in queste ore al campo campo profughi di Jenin, in, rischia ... Sarebbero 150 imilitari utilizzati dagli israeliani per circondare il campo - città di Jenin,......suoi soldati in azione nella piu' grande operazione militare israeliana degli ultimi anni nellaoccupata. Il raid ha preso di mira la roccaforte militante di Jenin e ha impiegato...

Cisgiordania, veicoli corazzati dell'esercito israeliano riposizionati vicino Jenin - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

I veicoli corazzati Namer (APC) dell'esercito israeliano vengono ridistribuiti in Israele vicino alla citta' di Muqeibila, nel secondo giorno ...Israele, auto contro la folla a Tel Aviv in risposta ai raid notturni a Jenin. Una decina i feriti, morto l'attentatore ...