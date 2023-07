... capitale dell'Egitto, incentrata sulla principale operazione dell'esercito israeliano per discutere appunto delisraeliano nella citta' di Jenin in, territorio palestinese occupato ...Israele va avanti per un secondo giorno con il suo, la sua piu' grande operazione militare degli ultimi anni nellaoccupata, che ha causato la morte di 10 palestinesi e ha costretto ...... nel nord della. Nelisraeliano sono rimasti uccisi dieci palestinesi, tra i quali il 17enne Mustafa Nidal Qassem, deceduto a causa delle ferite riportate, e un uomo il cui corpo è ...

Cisgiordania, raid israeliano a Jenin: riunione d'emergenza della Lega Araba - Mondo Agenzia ANSA

E' salito a 10 il numero dei palestinesi uccisi nell'attacco dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania, che e' ancora in corso. Lo ha ...Romana Rubeo di Palestine Chronicle: "C'è chi chiede di invadere la Cisgiordania, ma pesa anche il vuoto di rappresentanza palestinese" ...