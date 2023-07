(Di martedì 4 luglio 2023) E' salito a 10 il numero dei palestinesi uccisi nell''esercito, in, che e' ancora in corso. Lo ha fatto sapere il ministeroa Sanita' palestinese che ...

Israele va avanti per un secondo giorno con il suo raid, la sua piu' grande operazione militare degli ultimi anni nellaoccupata, che ha causato la morte di 10 palestinesi e ha costretto ...... in. "Ancora una volta - ha affermato il rappresentante permanente per l'Egitto nella ... Questo preannuncia graviche minacciano la sicurezza e la stabilità, avviando un ciclo ......umanitarie delle Nazioni Unite che seguono i rifugiati lanciano grida di allarme sulle... Nella sola metà di quest'anno 133 palestinesi sono rimasti uccisi nella

Cisgiordania, le conseguenze dell'attacco israeliano a Jenin Tiscali Notizie

