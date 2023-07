Ciclismo | Olimpiadi 2024 | il percorso e l’altimetria della prova in linea maschile

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di Tour de France, ma siamo anche a quasi un anno dalledi Parigi. Svelato oggi ilper quanto riguarda laindisu strada che assegnerà le medaglie ai Giochi transalpini. 2800 metri di dislivello, 273 chilometri da percorrere con partenza dal Trocadéro, vicino la Torre Eiffel, ed arrivo davanti al Pont Alexandre III. Ci si aspettava una gara più semplice, invece non dovrebbe esserci spazio per le ruote veloci:da classica.PARIGISaranno ben tredici le côtes di giornata. Pronti, via e subito la prima coppia di GPM: Côte des Gardes (1,9 km al 6%) e Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%), mentre dopo circa 80 chilometri toccherà ...

GIOCHI OLIMPICI - Il Trocadéro, la Torre Eiffel, il Castello di Versailles, il Velodromo Nazionale, Jacques Anquetil e infine Montmartre… Per il percorso degli ...Le Olimpiadi di Parigi utilizzeranno il 95% delle infrastrutture esistenti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente ...