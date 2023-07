Chi è Guido Maria Brera | il marito di Caterina Balivo

(Di martedì 4 luglio 2023), nato a Roma il 27 agosto del 1969 è ildi, ed è un dirigente a capo di una società di gestione patrimoniale e uno scrittore affermato. Ha scritto il romanzo I diavoli dal quale è stata tratta una nota serie televisiva. In passato è stato un trader finanziario.sono sposati dal 2014 e hanno due figli,Alberto e Cora.ha altri due figli nati dal primo matrimonio, Roberto e Costanza. Riguardo il suo patrimonio ha detto di aver guadagnato bene, “ma non sono ricco come si potrebbe credere”è Chief Investment Officer per l’assett management di Kairos Partners SGR S.p.A. ed è inoltre co-fondatore, oltre che azionista di minoranza, del ...

nanerottolo ex - cantante di crociera che si vantava di "essersi fatto da solo" (evolete che ... con cognati, cugini e fratelli, tra cui, i più in vista, Fratellino Italo e Fratellone, per ...La siccità, diConti Sta per iniziare un'estate torrida. Da anni la pioggia si fa desiderare, ... Nel piccolo paese dell'Oltrepò Pavese in cui abita Andrea la vita dicoltiva la terra è sempre ...Accadde oggi, l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici,è nato eci ha lasciato Eventi storici 993 " Viene canonizzato Sant'Ulrico di Augusta 1054 " Esplode la ...sconfiggedi ...