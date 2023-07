Chi è Elena Milashina | la giornalista russa di Novaya Gazeta picchiata e ricoperta di vernice in Cecenia | «Vattene e non scrivere niente»

(Di martedì 4 luglio 2023)di, e l’avvocato Alexander Nemov sono stati aggrediti indove si trovavano per seguire un processo. La reporter è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico e alcune dita rotta. Secondo quanto riferito da, quotidiano investigativo indipendente,era in viaggio verso la capitale cecena Grozny dall’aeroporto locale quando è stata attaccata da diversi uomini con il volto coperto da un passamontagna. A quel punto, laè statadi pittura verde, mentre gli assalitori le hanno rasato la testa e fratturato alcune dita delle mani. L’avvocato Alexander Nemov è stato invece pugnalato a ...

L'erede di Anna Politkovskaya Nata a Dalnergorsk nel 1978,Milashina è considerata una delle più importanti giornaliste investigative russe. Nel 1997, a soli 19 anni, comincia a scrivere per la ..."Siete stati avvertiti. Uscite di qua e non scrivete niente". Secondo i difensori dei diritti umani di Memorial, è questo quello che avrebbero detto gli aggressori aMilashina e Aleksandr Nemov mentre li picchiavano ferocemente. Un attacco che ha il sapore nauseante dell'intimidazione contro una giornalista e un avvocato che stavano andando in un tribunale ...I temi,c'era e cosa ha detto Nel pomeriggio che ha preceduto la tavola rotonda si sono svolti ... Assessore della Regione Lazio,Bonetti deputata, già Ministra per la Famiglia nello scorso ...

Chi è Elena Milashina, la giornalista russa di Novaya Gazeta ... Open

L'hanno picchiata, rasata in testa e cosparsa di vernice verde. Vittima una giornalista di Novaya Gazeta, Elena Milashina, autrice di numerose inchieste sulle violazioni dei ...«Siete stati avvertiti. Uscite di qua e non scrivete niente». Secondo i difensori dei diritti umani di Memorial, è questo quello che avrebbero detto gli aggressori a Elena Milashina e Aleksandr Nemov ...