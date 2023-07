Chi è e cosa farà il ?nuovo governatore della Banca centrale cinese

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Ci sarà parecchio da lavorare per Pan Gongsheng, vicePeople’s Bank of China e suo futuro numero uno, al posto di Yi Gang. Se non altro perché la Cina rischia di farsi male sul serio con i tassi. Se si alzano troppo, non arriva più denaro nell’economia. Ma se invece li si tengono troppo bassi, il problema può essere una scarsa risposta dell’economia reale agli forzi monetari, come peraltro sta già accadendo, oltre a un poco sano eccesso di offerta. Ma chi è Pan Gongsheng? Pan, 59 anni, studi a Cambridge e Harvard, ha alle spalle una lunga carriera nel settore finanziario. Nel 2012 è entrato a far partePboc come vicee nel 2015 è diventato capo dell’amministrazione statale dei cambi. Pan è attualmente a capo del Leading Group of Internet Financial Risks ...