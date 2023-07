Chi è Dimitri Kunz | il compagno di Daniela Santanché | principe e imprenditore

Leggi su cultweb

(Di martedì 4 luglio 2023), nato a San Marino il 22 aprile 1969, è ildi, è une si presenta comedi Asburgo Lorena anche se la nobile famiglia ha smentito che egli faccia parte del casato.però ha spiegato che non fa parte del ramo genealogico principale, perché il suo riconoscimento arriva dalla linea genealogica femminile. L’uomo è in società con la compagna e ha assunto il ruolo di consigliere nel CdA di Visibilia Editore. Sappiamo che è stato sposato in passato e che la sua ex moglie è Patrizia Groppelli. Per un curioso intreccio di destini, oggi Groppelli ha sposato Alessandro Sallusti, exdella. Il nome completo deldi ...