Chi è Andreea Rabciuc | la ragazza scomparsa a Montecarotto

Leggi su cultweb

(Di martedì 4 luglio 2023)nata il 7 dicembre 1994, residente a Jesi – ma di origini romene – è una campionessa di tiro a segnol’11 marzo 2022 nelle campagne di(Ancona) dopo una brutta lite con il compagno, Simone Gresti, di 44 anni, operaio, successivamente indagato per sequestro di persona e spaccio di droga. A luglio 2023 è stato ritrovato un cadavere in un canale a Roma, nella zona del Pigneto, a via Ettore Fieramosca, si pensa che possa essere il suo. Il corpo aveva una collanina al collo che potrebbe essere della. La madre di, Georgeta Cruceanu, non ha mai smesso di sperare in un suo ritorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daCsm ...