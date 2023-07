Che figura! Il leader della sinistra norvegese ruba gli occhiali da sole all’aeroporto Beccato | si scusa…

(Di martedì 4 luglio 2023) Un video che ha creato molte polemiche mostra ildel partito diRódt, Bjórnar Moxnes, che prima indossa un paio didaal Duty Free dell’aeroporto di Oslo. Poi se li prende. Individuato dalle telecamere, Moxnes ha dovuto pagare una multa di 3000 corone norvegesi (poco più di 257 euro) per furto con intento. La notizia ha sollevato un vespaio di polemiche. Durante il fine settimana – spiega il sito del Corriere – ilè stato intervistato dall’emittente pubblicaNrk. In quella sede si è scusato e si è giustificato dicendo di non essersi accorto di avere preso gli. «Voglio iniziare dicendo che mi dispiace molto». Moxnes ha spiegato di essersi accorto di essere uscito dal negozio senza pagare ...

Promotore dell'iniziativa Banca Generali Private nelladi Enrico Carnevaliha supportato da subito il progetto: "Siamo felici di essere al fianco di una manifestazione culturale così ...Laideale sarebbe stato un segretario dell'Est Europa, unoconoscesse bene la politica invasiva di Mosca e, quindi, in grado di risponderle a dovere. Al massimo, sarebbero stati favorevoli ...... a cui ha partecipato alla vigilia dell'uscita su Netflix de Il Principe , la docuserie di tre episodi sulla controversadi Vittorio Emanuele di Savoia ,segna il suo debutto come regista. ...

Che figura! Il leader della sinistra norvegese ruba gli occhiali da ... Secolo d'Italia

È assurdo”. “Facciamo questo video perché speriamo che arrivi al proprietario di questa casa per fargli capire la figura di mer*a che sta facendo e poi perché, se ci fosse qualche avvocato all’ascolto ...Prorogato per una seconda volta, fino a ottobre 2024, come segretario generale, per assenza di alternative capaci di accontentare falchi e colombe ...