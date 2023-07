Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 luglio 2023) Di Vincenzo Calafiore 04 Luglio 2023 Udine “ …. ecco, vedi ti regalo la mia vita dopo le tempeste, le sconfitte. Ora vittoriosa, lavata, smarrita in questo mondo annegato. “ Vincenzo Calafiore I ricordi sono come quei pezzi di vetro colorati sulla spiaggia che riluccicano solo bagnati dal mare, come pezzo di cuore tu torni a vivere, non sei mai andata via, non ti ho lasciata andare via, perché tu sei quel mio pezzo di vita infinito. Ho amato i tuoi occhi quando mi sorridevano, così le tue labbra ogni istante, i tuoi capelli e come li lasciavi cadere sulle spalle. Ho amato il tuo profumo che mi rimaneva addosso, la tua voce che mi torna ancora adesso in mente. E’ stata una notte di sogni che a te mi hanno portato con una deriva vissuta profondamente. Sto pensando a quando ci siamo conosciuti. Era una mattina? Si era dicembre, probabilmente nevicava pure o nevicò qualche giorno ...