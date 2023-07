Cercasi capotreno | Trenord assume | i requisiti e come candidarsi

(Di martedì 4 luglio 2023) A.A.A.è a "caccia" di nuove risorse per il ruolo di: a partire dalle 15 di oggi, martedì 4 luglio sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse effettuate ogni giorno in...

I candidati alla posizione parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall'azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie