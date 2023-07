“C’era Soleil | volavano cocktail | Oriana ha messo le mani in faccia a Daniele” | nuove indiscrezioni sulla presunta rissa

(Di martedì 4 luglio 2023) Ci sono altri particolarivip scoppiata in un noto locale della Sardegna che ha coinvoltoL'articolo proviene da Novella 2000.

Ecco l'accaduto descritto dalla pagina di gossip:'è da dire, inoltre, che insieme aanche Tommy Napolitano , fotografo di Sonten, con cui Oriana e Daniele hanno passato l'intera ...... "Vabbè ma chi è sto folle che te l'aveva detto Che'hai 99 ... in occasione della premiere dello spettacolo del Cirque du"...stata la Del Bufalo a pubblicare l'immagine, corredata solo ...I due si erano già mostrati insieme in alcune occasioni tra apparizioni social e uno spettacolo del Cirque du'Kurios Cabinet of Curiosities' a Tor di Quinto a Roma. Tuttavia, nonancora ...