Leggi Anchee Ignazio Moser alle nozze dell'amica, prove del loro sì 'Quest'anno prendo il sole responsabilmente', scrivesu Instagram postando una foto in cui si spalma la ...Fotogallery - Elodie, compleanno d'amore con Andrea Iannone Che scottatura! Fotogallery -e Ignazio Moser, le foto dalla vacanza in Sardegna SEXY AI FARAGLIONI Fotogallery - Elodie ...Primo sole Protezione necessaria. Ma questa regola non sembra accomunare proprio tutti. In prima linea Ignazio Moser che durante le vacanze in Sardegna con la suanon è stato molto attento alla protezione et voilà....l'ustione è a portata di mano. Ed eccolo, dopo qualche giorno di esposizione al sole: pelle rossa e scottatura evidente. Ma a ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Sardegna, che scottatura! TGCOM

Primo sole Protezione necessaria. Ma questa regola non sembra accomunare proprio tutti. In prima linea Ignazio Moser che durante le vacanze in Sardegna con la sua Cecilia Rodriguez non ...Cecilia Rodriguez è in Sardegna insieme al fidanzato Ignazio Moser e al fratello Jeremias. Lì ha superato una delle sue paure più ...