Cecenia | giornalista di Novaya Gazeta | Milashina e avvocato aggrediti e picchiati

È stata Elena Milashina ad aver rivelato al mondo l'orrore delle persecuzioni Lgbt in. Rinchiusi, torturati e uccisi nella prigione segreta di Grozny. Era il 2017, ladi Novaya Gazeta in sintonia con l'associazione Lgbt dissidente, Russian Lgbt Network, ha raccolto ...Ladi Novaya Gazeta Elena Milashina, autrice di numerose inchieste su violazioni dei diritti umani in, fra cui quella sugli abusi e uccisioni di persone Lgbtq nel 2017, è stata ...Appare così in una foto diffusa su Twitter lainvestigativa russa Elena Milashina, brutalmente aggredita e picchiata in prossimità dell'aeroporto di Grozny, in. La reporter si ...

La giornalista russa Elena Milashina e un avvocato aggrediti in Cecenia: «Siete avvertiti, non scrivete... Corriere della Sera

I due erano a Grozny per seguire l'ultima udienza del processo a carico di Zarema Musaeva, madre di dissidenti ceceni costretti a scappare ...