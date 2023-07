Cecchinato-Jarry | primo turno Wimbledon 2023 | ultime e diretta tv

(Di martedì 4 luglio 2023) Il torneo di bianco vestito è pronto a fare, finalmente, sul serio. Il mondo della racchetta internazionale si appresta a vivere l’evento estivo più importante dell’anno, ma forse anche dell’intera stagione tennista dedicata al mondo del professionismo. È stato il torneo del Queen’s ad aprire ufficialmente l’era annuale dedicata alla superfice verdeggiante e gli appuntamenti in calendario su questo suolo culmineranno con il fascino senza tempo di. Sull’erba londinese, infatti, tutti gli sportivi accorsi (maschili e femminili) si daranno dura battaglia per troneggiare sullo scranno tanto ambito. In Inghilterra è arrivato anche un plotone di tennisti italiani, pronti a giocare sognando la vittoria in una delle tappe del Grande Slam. A proposito d’Italia,è una sfida che vedrà impegnato un ...

Gli italiani in campo oggi Berrettini - Sonego - ore 12 sul Campo 12- 4° match sul Campo 5 Arnaldi - Carballes Baena - 2° match sul Campo 7 Giorgi - Gracheva - 2° match sul ......00 " Muller vs Rinderknech a seguire " Osorio vs Cocciaretto a seguire " Zhao vs Korpatsch a seguire "vs (25)COURT 6 Ore 12:00 " Giron vs Dellien a seguire " Kontaveit vs ...Marco- da sempre poco competitivo sull'erba - è chiamato ad una vera e propria impresa contro il cileno dal grande servizio Nicolas. Decisamente di più sono le chances di Matteo ...

Poker di azzurri in campo nel day 2 di Wimbledon, terzo Slam stagionale sui prati dell'All England Club di Londra e che quest'anno - di nuovo ...