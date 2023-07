C' è chi ammira e chi commenta | «È una bellissima donna non vedo perché deve mettersi così»

(Di martedì 4 luglio 2023) Non è ancora iniziato, eppure non si parla d’altro. Il motivo? Elisabetta Gregoraci. Il primo appuntamento della nuova edizione di Battiti Live, tour musicale organizzato da Radio Norba e diventato uno dei più noti appuntamenti musicali dell’estate, andrà in onda il 4 luglio in prima serata su Italia 1. E gli occhi sono già tutti per la conduttrice. Che su Instagram ha condiviso l’outfit sfoggiato durante la registrazione della serata. Un look decisamente sexy e sensuale che ha lasciato senza fiato il pubblico del web. Ma non manca chi punta il dito. ...

'I bambini mi adorano,è più grande mi, vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera. Dimostra che ho lavorato bene e cosa significo per loro. E, per me, ...I bambini mi adorano,è più grande mi, vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera. Dimostra che ho lavorato bene e cosa significo per loro. E, per me, non ...I bambini mi adorano,è più grande mi, vengo anche idolatrato da qualcuno che indossa la replica della mia maschera... Questo dimostra che ho lavorato bene e cosa rappresento per loro. Per ...